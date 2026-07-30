Lanús perdió contra Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

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El equipo de Pellegrino no pudo sostener la ventaja que tenía
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30 de julio de 2026 - 02:54
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Carrera y Amondarain disputan la pelota.
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