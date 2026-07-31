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Córdoba|12

Museos a cielo abierto

Nace el Camino Turístico de Cementerios Cordobeses: una nueva forma de explorar la identidad provincial

Con recorridos guiados y puesta en valor arquitectónica, la provincia suma una oferta alineada a las corrientes globales de preservación del patrimonio funerario.

Turismo patrimonial. La nueva apuesta de Córdoba que transforma sus necrotaxis en espacios de memoria. Prensa Gobierno

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