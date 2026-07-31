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Culpó a las mafias

Pedro Sánchez califica la llegada masiva de migrantes a Ceuta como un “ataque a la integridad territorial de España”

El presidente del Gobierno español viajó a la ciudad autónoma. Garantizó “todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia”.

Sato Díaz
Por Sato Díaz
Pedro Sánchez en Ceuta EFE -

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