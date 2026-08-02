Los y las que buscan trabajo

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En dos años, aumentó un 40 por ciento, la búsqueda de empleo en Rosario
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El dato proviene de un informe presentado por el diputado provincial, Joaquín Blanco, junto a la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis.
02 de agosto de 2026 - 03:21
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Trabajo, desempleo
Gentileza Juan Jose Garcias
Temas en esta nota:
Rosario
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