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Rosario|12

Los docentes se suman al paro convocado por Ctera

Antorchas para frenar el ajuste

Amsafé y Coad se suman a la medida y no habrá clases en las escuelas ni universidades. Habrá una movilización en Rosario.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
Amsagfe Andres Macera. Andrés Macera

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