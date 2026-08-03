El amor que permanece

Dirigida por Hlynur Pálmason, la película premiada en Cannes 2025 indaga en aquellos sentimientos que quedan flotando tras la separación de una pareja. Para ello, retrata un año en la vida de una familia islandesa con tres hijos y una perra, mientras los padres —la artista Anna y el pescador Magnus— atraviesan su separación, retratado a través de las cuatro estaciones con ternura, humor y melancolía (Cines del Centro.)

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