Hace 15 años, antes de su muerte, el comisario Piccolo había advertido sobre la manipulación de pruebas
Ciudadanas francesas: piden juzgar a dos expolicías que desviaron la investigación del doble crimen
Los acusados son Walter Omar Mamani y Juan de Dios Solano, exintegrantes de la Brigada de Investigaciones. La Fiscalía sostiene que durante un procedimiento dejaron asentado falsamente el hallazgo de un arma y dos proyectiles que luego fueron incorporados a la investigación por el doble homicidio.