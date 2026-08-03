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Rosario|12

Newell's y Boca animaron un 2 a 2 muy entretenido en el Coloso del parque

Grandes goles, mucho fútbol y empate emocionante

La lepra hizo un mal primer tiempo pero cambió la cara en el complemento, dio vuelta el marcador y no ganó porque Boca reaccionó en los últimos minutos

NOB VS Boca En el complemento se cambiaron los roles y Newell´s tomó el protagonismo. Sebastian Granata. Sebastián Granata

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