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Se recalienta el debate por la ley de extranjerización de tierras

“Aliados a cambio de chirolas”: Berni estalló con los senadores que “venden sus votos”

Lanzó una fuerte crítica a quienes ceden para apoyar al Gobierno de Javier Milei. Recordó que la ley está enmarcada en un debate geopolítico fuerte dentro de la región.

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