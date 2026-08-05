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Salta|12

La Junta Electoral descalificó a la lista Celeste y Blanca, que apeló, y todo está en discusión

Batalla judicial en la interna del PJ de Jujuy

Cuando ya parecía que la senadora nacional Carolina Moisés se haría del control del PJ en Jujuy, la lista que había sido dejada fuera de la contienda judicializó su exclusión.

Mariana Mamani
Por Mariana Mamani
Detalle de algunas de las irregularidades de la Lista 2 señaladas por la Junta Gentileza

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