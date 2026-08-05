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El Mundo

El presidente brasileño marcó la cancha en medio de la crisis diplomática con EE.UU.

Lula advirtió que Brasil enfrentará cualquier intento de injerencia extranjera

“Nosotros queremos ser tratados con respeto”, afirmó Lula luego de que EE.UU. cancelara la visa de la embajadora brasileña. Flávio Bolsonaro presentó a un polémico compañero de fórmula.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a visit to the Federal Hospital of Andarai in Rio de Janeiro, Brazil, on July 28, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Lula da Silva Lula da Silva, presidente de Brasil. AFP. AFP

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