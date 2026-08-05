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Transporte e indiferencia en San Isidro: “Una condena al aislamiento”
Organizaciones locales de discapacidad reclaman mejores recorridos. Indiferencia del intendente Ramón Lanús, reuniones con Marinucci.
05 de agosto de 2026 - 00:14
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La situación del trasnporte público no logra normalizarse en San Isidro.
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