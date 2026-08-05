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Buenos Aires|12

La crisis de los colectivos no encuentra salida

Transporte e indiferencia en San Isidro: “Una condena al aislamiento”

Organizaciones locales de discapacidad reclaman mejores recorridos. Indiferencia del intendente Ramón Lanús, reuniones con Marinucci.

Colectivos San Isidro
La situación del trasnporte público no logra normalizarse en San Isidro. Imagen Web

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