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Una chica soltera y cabezota

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La Odisea de Christopher Nolan
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Por Melisa Molina

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Los cadáveres se recuperaron el domingo aunque los ataques israelíes fueron en 2023

Gaza despidió a 112 miembros de dos familias en un funeral histórico

El País

Repudio de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA a las declaraciones del Presidente

“Las acusaciones de Milei son una copia casi exacta de las palabras del dictador Videla”

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Economía

Intervenciones en el mercado para contener la cotización

Pisando el dólar a 1500 pesos

La actividad se volvió a enfriar en el segundo trimestre

Muy lejos de lo que dice Milei

Con trabajadores y las empresas en contra, el ministro debió ceder en su intento de avanzar sobre la actividad portuaria

Sturzenegger se fue a pique con la desregulación

Crecen un 40% las compras externas vía courier

Importaciones puerta a puerta

Sociedad

Por un proyecto de tecnología agroindustrial

Una científica del Conicet fue premiada por un organismo de la ONU

Un round para los vecinos

Palermo: marcha atrás con el proyecto de estacionamiento en Plaza Armenia

Por Santiago Brunetto
Se produjo un allanamiento

La influencer Candela Arizaga fue dada de alta y negó que Facundo Moyano la haya agredido

Alerta máxima en Guatemala

Cientos de evacuados por potente erupción del Volcán de Fuego

Deportes

La Federación de ese país contra el presidente de la FIFA

Jordania cuestionó con dureza a Infantino

El fútbol, la subjetividad y la mediatización

El fenómeno que llegó hasta acá

Por Malva Marani
El estreno de Las Garzas será este miércoles ante Atlético San Luis

Con Messi, Inter Miami hace su presentación en la Leagues Cup

El técnico habló tras la caída en Santiago del Estero

San Lorenzo: Gorosito apunta al clásico luego de perder con Central Córdoba