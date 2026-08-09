Manuel Vilas: “La literatura organiza el caos”

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09 de agosto de 2026 - 23:25
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"El capitalismo se mete en la cama de los matrimonios y mete sus sucias manos en los sentimientos", señala Manuel Vilas.
Franco Origlia. Getty Images
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