El ascenso político de la imaginería religiosa

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, el avance del fundamentalismo religioso en el poder público amenaza la laicidad del Estado. Cuando la gestión gubernamental se disfraza de apostolado, la contienda democrática degenera en una peligrosa cruzada moral entre supuestos patriotas y enemigos de la fe. Frente a esta ofensiva confesional, defender la separación entre Iglesia y Estado resulta indispensable para garantizar la pluralidad, la tolerancia y la igualdad de derechos en el país.