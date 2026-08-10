Esteban Ierardo, filósofo, ensayista y escritor, decodifica la nueva Odisea
“Nolan compuso un Ulises más terrenal y con culpa”
Un Odiseo menos heroico y más despegado de los dioses subraya las virtudes del ardid para sortear el viaje que prefiguró al sujeto racional moderno. Esta relectura del mito introduce la culpa, recelando de la violencia y el éxito militar. Una crítica a los monstruos de la razón y a la sexualización de la mujer como objeto de deseo que molestó a la ultraderecha tecnocrática.