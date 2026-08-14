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Buenos Aires|12

A partir del 21 de agosto se brindarán seis funciones de la famosa obra mozartiana

El Teatro Argentino ofrece una nueva producción de la ópera “La flauta mágica” de Mozart

El espectáculo forma parte de la agenda impulsada por el Instituto Cultural. La entrada es gratuita, con reserva online.

Ensayos de La flauta mágica. La primera función será el 21 de agosto. © pérez de eulate / teatro arg

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