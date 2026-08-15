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Buenos Aires|12

La exposición puede visitarse hasta el 27 de septiembre en Vicente López

Reabrió “Los Ángeles de Charly”, fotos íntimas e inéditas del músico

Casi 30 fotos de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, gratis en la Quinta Trabucco.

Exposición Charly García Gentileza -

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