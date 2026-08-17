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CINE. "La noche está marchándose ya" en El Cairo
Del otro lado de la pantalla
Rodada en el Cineclub Hugo del Carril de Córdoba, la película de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini ofrece una mirada bucólica y reflexiva sobre el cine.
Por
Leandro Arteaga
17 de agosto de 2026 - 03:12
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