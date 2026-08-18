Apartheid en el deporte: la histórica expulsión sudafricana de Tokio 1964

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Por
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18 de agosto de 2026 - 12:27
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Robert Lee Hayes
velocista de la delegación de EE.UU. que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpico de Tokio 1964.
olympics.com
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Sudáfrica
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