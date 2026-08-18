Desde este martes hasta el próximo viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita
Festival de Poesía en el Centro: voces contra la mercantilización de la vida
La apertura de esta XVI edición será con un cruce entre el poeta salteño Leopoldo “Teuco” Castilla, que leerá sus poemas, y la voz, la guitarra, las canciones y poemas de Paula Maffía. Además de numerosos autores argentinos de distintas generaciones, participarán del festival varios invitados internacionales: los españoles Eva Guillamón, Antoni Clapés y Blanca Morel, el mexicano Manuel Parra Aguilar, el italiano Antonio Nazzaro, el chileno Alonso Mejías y la mexicana Julio Melissa Rivas.