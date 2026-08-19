El arca Rusa

Filmada en una sola toma de 96 minutos por Aleksandr Sokúrov, es un prodigio de virtuosismo, complejidad y originalidad. Es considerada una de las películas más radicales de toda la historia del cine, una experiencia gloriosa en el Palacio de Invierno. Una de las películas más asombrosas. Un magnífico acto de magia centrado en el Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia (A las 20.30, en Cineclú.)

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