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Rosario|12

La comunidad travesti-trans reclamó "basta de travesticidios"

Para defender el derecho a la vida

Una manifestación en el Centro de Justicia Penal reclamó políticas públicas. El viernes será la audiencia imputativa del único detenido.

Basta de travesticidios en centro de justicia penal de Rosario
Familiares y amigas de Gabi se movilizaron al Centro de Justicia Penal. Gentileza -

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