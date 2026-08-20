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20 de agosto de 2026 - 03:01
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Donnie Darko
Dirigida por Richard Kelly, Donnie Darko es una película de 2001 que tiene a Jake Gyllenhaal y Jena Malone como protagonistas, y está centrada en un adolescente de gran inteligencia e imaginación, quien tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, es visitado por un conejo que lo preparará para enfrentar el fin del mundo (A las 22.30, en El Cairo Cine Público.)
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