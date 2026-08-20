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El conjunto de Palermo le ganó a Coquimbo en la definición por penales

Copa Libertadores: Platense pasó a cuartos y sigue haciendo historia

El Calamar mereció más en los 90, pero recién pudo asegurar el pasaje desde los 12 pasos. Cozzani fue el héroe al atajar un remate y convertir el suyo.

FOTOBAIRES copa libertadores 2026 Coquimbo Unido Platense
Platense encontró el premio grande en los penales FOTOBAIRES. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

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