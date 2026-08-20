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Economía

El nivel de actividad volvió a subir en junio, pero alterna meses de alta y de baja

La economía en modo serrucho

El estimador de actividad del Indec muestra en junio un crecimieno mensual del 0,8% pero cierra un trimestre en caída respecto al anterior

Mineria Cielo Abierto
Minería, uno de los sectores que sostienen el crecimiento Telam

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Netanyahu dijo que no habrá reconstrucción en Gaza hasta el desarme total de Hamas

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Participá por entradas para “A propósito de los besos”

Empeoró la visión sobre la situación personal

Los que “no la ven”: cae el Indice de Confianza del Consumidor

El ministro defendió el rumbo económico

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Participá por entradas para “Animal o la salida humana”

El País

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Bullrich no cierra ninguna puerta, ventana o rendija electoral

Por Werner Pertot

Luchas del 2026 hacia el 2027

Por Juan Carlos Junio

Economía

Mundo laboral

Salario Mínimo, al consejo

Ratificó el ajuste económicoy la apertura comercial en el Council of the Americas

Milei ante un clima empresario enrarecido

Por Juan Garriga
El aumento de la facturación quedó por debajo de la inflación

Caen también las ventas online

Por Mara Pedrazzoli
El ministro defendió el rumbo económico

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Sociedad

Fue en el sur del Perú y no se registran víctimas

Sismo de 7,2° en Perú

Acusó al feminismo y a la Ley IVE por el descenso de la natalidad

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En Alemania calculan unas 14.000 muertes y en España 4.500

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