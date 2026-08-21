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El País

Aprovechó para criticar a la presidenta de México

Javier Negre se despegó de Cerimedo

El agitador español dijo que lo ocurrido en Bolivia es “un caso personal que afecta única y exclusivamente a él” y que el consultor digital no forma parte de La Derecha Diario.

Javier Negre, el agitado que ahora desconoce a Cerimedo. Capturas de Video

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