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Córdoba|12

Salarios en baja en Córdoba

Con caídas históricas y paritarias trabadas, los sueldos perdieron fuerte contra la inflación

Volvió la pérdida de poder adquisitivo: varios gremios no lograron ganarle a la inflación en julio

Salarios vs. inflación. Un informe expone el desplome de los sueldos en Córdoba respecto a los niveles de 2015. Redes Sociales.

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