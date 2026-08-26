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¿Protegían a un narco en lugar de investigarlo?
Los responsables de la sensible División de la PDI, Danilo Grossi y Brian Duclo están sospechados de complicidad con un traficante que vendía en el sur provincial.
Por
José Maggi
26 de agosto de 2026 - 03:12
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Conferencia de prensa MPA Santa Fe
A través de una conferencia de prensa conjunta, el MPA brindó información sobre las detenciones.
Prensa MPA
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