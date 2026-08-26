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La grave avanzada oficialista contra la libertad de expresión en Argentina
La mordaza avanza y la libertad retrocede
Tras una semana con Milei publicando enardecido una catarata de insultos a la prensa, Luis “Toto” Caputo profundizó el avance autoritario del Gobierno al pedir “una ley que castigue periodistas”.
Por
Ayelén Berdiñas
26 de agosto de 2026 - 01:33
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El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
EMILIANO LASALVIA. AFP
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