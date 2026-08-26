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El País

La grave avanzada oficialista contra la libertad de expresión en Argentina

La mordaza avanza y la libertad retrocede

Tras una semana con Milei publicando enardecido una catarata de insultos a la prensa, Luis “Toto” Caputo profundizó el avance autoritario del Gobierno al pedir “una ley que castigue periodistas”.

Ayelén Berdiñas
Por Ayelén Berdiñas
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. EMILIANO LASALVIA. AFP

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