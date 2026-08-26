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Nueva jornada en el juicio Cuadernos
La declaración de dos exejecutivos de Techint plagada de contradicciones
Héctor Zavaleta y Luis Betnaza declararon este martes. Hablaron del pago de casi un millón de dólares, pero al final todo fue un show de discrepancias entre ambos y con testimonios anteriores.
Por
Raúl Kollmann
26 de agosto de 2026 - 01:00
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El exejecutivo de Techint, Héctor Zavaleta, tuvo contradicciones.
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