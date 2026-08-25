La distinguieron en la facultad de Ciencias Sociales donde dio una clase magistral
La UBA otorgó el título Honoris Causa a Rita Segato
En su conferencia dijo: ¿Por qué la reciente adhesión de la Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, que busca criminalizar el derecho al aborto? Porque nosotras estamos promoviendo cambios que amenazan el poder, que muestran que se puede vivir sin esa jerarquía patriarcal y sin el poder monopolizado por un pequeño grupo de dueños de la vida y de la muerte”.