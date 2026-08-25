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Manchester City hará una oferta formal por Enzo Fernández

El movimiento representa un nuevo capítulo de una negociación que parecía haberse enfriado hace poco más de una semana. El dueño de su pase no hará fácil la transacción.

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Fernández continúa por ahora en el conjunto de Londres. REDES SOCIALES

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