Noruega regulará las gafas inteligentes de Meta

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Se planea prohibir el uso de funciones de identificación facial en espacios públicos.
25 de agosto de 2026 - 20:39
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