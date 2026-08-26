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"Fieras", la primera muestra individual de Pauli Burgos

Retratos travestis de la Villa 31 a la galería

Pauli Burgos es una fotógrafa trans que armó un estudio en su casa en la Villa 31, donde recibe a otras compañeras. Al retratarlas comparte algo más que el destello de un flash.

Emmanuel Franco
Por Emmanuel Franco
La fotógrafa Pauli Burgos en su muestra: “Fieras”. Sebastian Freire

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