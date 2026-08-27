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El Mundo

Los nuevos motores de la tecnología y la industria

Innovación en Shenzhen: conectando China con la región de Asia-Pacífico

Los robots desarrollados en China con la idea de resolver problemas del mundo real. Capturas de Video

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Por Adrián De Benedictis