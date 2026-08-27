Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Murió el miércoles, a los 80 años
Tim Curry, la otra cara del Dr. Frank-N-Furter
El actor y cantante británico fue un performer multifacético, siempre cruzado por lo teatral. “The Rocky Horror Picture Show” abrió un nuevo terreno para la aceptación de lo queer.
Por
Yumber Vera Rojas
27 de agosto de 2026 - 23:20
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Tim Curry estaba en el centro de un film que se convirtió en suceso.
Prensa -
Últimas Noticias
La senadora acompaña el discurso oficial
Bullrich se desentiende de la morosidad y le tira la pelota a los bancos
Renombrado "Lago América"
El primer ministro de Canadá le respondió a Trump por el cambio de nombre del Lago Ontario
Encuentro quincenal para diseñar la estrategia electoral
Segunda cumbre antiperonista: La Libertad Avanza y el PRO definen su alianza para 2027
Por
Werner Pertot
Legislatura bonaerense
Los libertarios cambiaron roles en una sesión marcada por la agenda de inclusión en Diputados
Exclusivo para
El Papa recibió al azrobispo Marcelo Colombo
“Será una visita de mucha responsabilidad”
Por
Washington Uranga
Las condiciones en que se desarrolla la niñez en Argentina, según UNICEF
Persiste la brecha desigual entre provincias
Por
Santiago Brunetto
La conducción de la Unión Industrial bonaerense quieren eliminar el impuesto
La Provincia respondió a la propuesta de Techint: “Los problemas no se agotan en Ingresos Brutos”
Por
María Belén Robledo
Tras las brumas, corruptelas y recitales
Por
Juan Carlos Junio
El País
La senadora acompaña el discurso oficial
Bullrich se desentiende de la morosidad y le tira la pelota a los bancos
Encuentro quincenal para diseñar la estrategia electoral
Segunda cumbre antiperonista: La Libertad Avanza y el PRO definen su alianza para 2027
Por
Werner Pertot
"Va en contra de los fundamentos democráticos"
Milei, sin freno: volvió a insultar al periodismo y la comunidad de la ORT repudió sus dichos
Bullrich anunció que comenzarán a debatir la reforma política en comisión
La Casa Rosada apura la suspensión de las PASO
Por
Eva Moreira
Economía
Siete de cada diez jóvenes están fuera del empleo formal
La crisis laboral en menores de 25
Por
Mara Pedrazzoli
Soja y petróleo
Suba de las exportaciones
Subas de hasta 5 por ciento en servicios y tarifas
Septiembre se viene con aumentos
Informe de la UBA y el CONICET
Salarios devaluados y 337 mil empleos formales menos: el saldo de los casi 3 años de Javier Milei como presidente
Sociedad
Informe federal presentado en el Senado
Las provincias alertan por el aumento de la demanda en salud mental
Tras una grave denuncia de su expareja
Misiones: detuvieron a un hombre acusado de entregar a sus hijos a cambio de un auto
Las condiciones en que se desarrolla la niñez en Argentina, según UNICEF
Persiste la brecha desigual entre provincias
Por
Santiago Brunetto
Los detalles para acceder al beneficio
Subte gratis para jubilados: qué trámite se debe hacer y cómo será el nuevo sistema
Deportes
La Selección nacional venció a Australia por 1-0
Las Leonas están en otra final
Por
Malva Marani
El mercado de pases en Europa que involucra a los argentinos mundialistas
Dibu Martínez y Enzo Fernández cambian de equipo en la Premier, Julián Alvarez aún no sabe
Por
Fabio Lannutti
Once varones y dos mujeres ya conocen su camino en Nueva York
US Open: fortuna dispar en el sorteo para los tenistas argentinos
Por
Pablo Amalfitano
Di Carlo, Francescoli y Coudet comunicaron juntos el final del segundo ciclo del DT
“Una decisión tomada de común acuerdo”
Por
Gustavo Grazioli