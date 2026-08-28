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Deportes

El partido será el quinto del año para el seleccionado argentino

Con equipo confirmado, Los Pumas se enfrentan con Australia en Jujuy

Ambos conjuntos volverán a jugar la semana próxima, y el equipo de Contepomi cerrará el 2026 en noviembre, con los últimos tres partidos correspondientes al Nations Championship.

Los Pumas entrenaron en Jujuy. Prensa UAR

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