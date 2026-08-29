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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de agosto
En las efemérides del 29 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
29 de agosto de 2026 - 13:12
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Ingrid Bergman murió el 29 de agosto de 1982.
SELZNICK INTERNATIONAL PICTURES. AFP
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