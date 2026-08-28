Distinguen al editor de Negrx con el Premio Hrant Dink al Periodismo Argentino
Lorena Maciel, Diego Iglesias y el editor de Negrx, Federico Pita, fueron galardonados por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica y el Diario ARMENIA en una ceremonia atravesada por la memoria y el reclamo contra los discursos de odio. Al recibir el reconocimiento, Pita inscribió la distinción dentro de la tradición centenaria de la prensa afroporteña e interpeló al presente: “Se está a favor de la causa armenia o no, se está a favor de los derechos humanos o no”.