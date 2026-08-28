Pixies vuelve a Argentina: precios y venta de entradas

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La banda que lidera Black Francis tocará por cuarta vez en Buenos Aires.

Pixies 2026 Liam Maxwell IG Pixies

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