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Rosario|12

MUSICA. Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas

Canciones para celebrar la vida

Alejandra Manzur -cuyo padre está desaparecido- se presenta en el Museo de la Memoria junto al Quinteto Municipal de Cuerdas.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Rosario12, 24 de marzo, 50 aniersario golpe militar, marcha, memoria verdad justicia
Andres Macera

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