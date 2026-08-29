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Investigan una denuncia de violencia policial en la zona norte
Un hombre de 31 años aseguró haber sido agredido por efectivos policiales cuando se encontraba detenido.
29 de agosto de 2026 - 03:45
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Alcaidía General de Salta -27/10/2025
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Temas en esta nota:
Violencia policial
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