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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de agosto

En las efemérides del 27 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Martín Karadagian murió el 27 de agosto de 1991.

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