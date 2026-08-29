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Córdoba|12
Siempre de temporada
En sintonía con el crecimiento nacional, Córdoba impulsó el ingreso de turistas extranjeros al país
Tras registrarse un aumento del 9% en la llegada de visitantes a la Argentina, la provincia se afianzó como nodo clave al recibir 55.000 arribos por vía aérea.
29 de agosto de 2026 - 12:01
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Balance del turismo en la Provincia.
La llegada de visitantes del exterior aumentó un 11,3% interanual por vía aérea.
Agencia Córdoba Turismo
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