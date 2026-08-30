Entrevista a Elvio Gandolfo, que acaba de publicar “Prólogos, ensayos, crítica”.
Acaba de aparecer “Prólogos, ensayos, crítica”, una recopilación de textos escritos entre 1989 y 2020 por Elvio Gandolfo que abarca a autores extranjeros desde Philip K. Dick a Jack Kerouac, latinoamericanos como Mario Levrero, Felisberto Hernández, Angélica Gorodischer, panorámicas de literaturas y reflexiones sobre el ejercicio de la escritura. En esta entrevista, por zoom desde Montevideo donde reside actualmente, Gandolfo retoma este recorrido, rememora sus comienzos en trabajos pagos dedicados a la lectura y comenta los problemas de salud que en los últimos años conmovieron y movilizaron a amigos y lectores.