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Cultura

Desde el 30 de agosto

Festival Escenario, el cine y la música de la mano

En su séptima edición, el encuentro tomará cuatro salas para un imperdible recorrido por títulos de Argentina y el mundo: serán casi 30 títulos, con tres competencias.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Leonard Cohen y U2 en "I’m Your Man" (2005), de la australiana Lian Lunson. Prensa

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