Las 62 organizaciones peronistas buscan mayor representación

62 Organizaciones Peronistas

La secretaria general del Partido Justicialista Nacional, Teresa García, recibió en la sede del PJ a la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo político de la CGT, con el eje en la necesidad de reconstruir la unidad del movimiento y avanzar en una agenda política y sindical común.

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