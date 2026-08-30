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Deportes

Julián Álvarez volvió a entrenarse en el Atlético de Madrid

Dibu Martínez tuvo un debut movidito en el Chelsea

Mucho trabajo para el arquero de la Selección en el triunfo 4-3 sobre el Brighton.

Dibu Martínez terminó siendo clave en un triunfo que parecía holgado. AFP

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