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Central perdió con Gimnasia 2 a 1 y dejó su invicto de local en el Clausura
Las derrotas ahora son en Arroyito y crece la crisis
El equipo no tuvo ideas y el paso de los minutos le quitó el vértigo del inicio. Desde febrero no perdía de local y el domingo llega el clásico.
Por
Alejo Diz
30 de agosto de 2026 - 03:16
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Derrota de Central ante Gimnasia en Arroyito.
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